Психиатр Кульгавчук заявил, что заболеваемость шизофренией в России растет из-за мощного информационного давления

Министерство здравоохранения обновило клинические рекомендации по лечению шизофрении у детей. Заболеваемость среди несовершеннолетних в России с 2000 года увеличилась на 6,5%. Ситуация среди взрослых также не утешительная: в 2023 году у 460 тысяч россиян впервые диагностированы психические расстройства, что является рекордом начиная с 2012 года. Психиатр и врач-сексолог Евгений Кульгавчук рассказал Gazeta.SPb о причинах роста случаев психических заболеваний в стране.

Кульгавчук заметил, что увеличение случаев психических расстройств наблюдается во многих странах, и Россия не является исключением. Он подчеркнул, что шизофрения и другие психические болезни могут быть вызваны экологическими, социальными и генетическими факторами.

Эксперт также добавил, что общество, находящееся в состоянии перемен, испытывает сильное эмоциональное и информационное давление, что является значительным патогенным фактором. Он рекомендует больше внимания уделять психогигиене, проводить меньше времени с электронными устройствами и активнее участвовать в реальной жизни и социальной деятельности.