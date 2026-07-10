Психиатр Казанцев назвал признаки опасных изменений в поведении близких

Зачастую за необычным поведением близкого человека может скрываться не просто стресс или усталость, а психическое отклонение, требующее помощи специалиста. Об этом 360.ru рассказал врач-нарколог, психотерапевт Алексей Казанцев.

Специалист прокомментировал происшествие в Ачинске, где мать задушила пятилетнюю дочь. На допросе женщина признала вину без тени раскаяния, что указывает на возможные психические отклонения.

Важно обращать внимание на поведение близких, чтобы не допустить трагедии в семье. «Если человек был общительным и вдруг стал подозрительным, либо слышит голоса и не говорит об этом — это тревожный сигнал», — отметил психотерапевт.

Однако довольно сложно заставить взрослого человека посетить специалиста.

«Заставить взрослого пройти обследование против его воли крайне сложно. Закон защищает права граждан и без согласия пациента возможна только экстренная госпитализация психиатрической бригадой при наличии прямой угрозы для жизни самого человека или окружающих», — пояснил Казанцев.

Подробно о происшествии в Ачинске и о том, как уберечь свою семью от беды, — в материале 360.ru.