Сегодня 15:56 Когда эмоции становятся угрозой: какие сигналы в поведении родных нельзя игнорировать Врач Казанцев объяснил, как заметить психическое расстройство у близкого Фото: Ute Grabowsky/photothek.net via / www.globallookpress.com Эксклюзив

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Жестокая история убийства потрясла Россию — в Ачинске мать задушила собственную дочь. Как утверждает подозреваемая, причиной трагедии стала неприязнь к мужу. На допросе женщина отвечала на вопросы безэмоционально, что может свидетельствовать о психических отклонениях. 360.ru разобрался, как распознать проблемы у близких и не допустить трагедии в семье.

Убийство девочки в Ачинске: подробности По данным Следственного комитета, 27 июня 32-летняя жительница Ачинска под предлогом похода в магазин вышла с пятилетней дочерью из дома на улице Красной Звезды. Мама и девочка отправились в безлюдное место к железнодорожным путям — там фигурантка задушила ребенка и бросила тело на насыпи. Затем женщина автостопом добралась до Красноярска, а оттуда — до Томска. Тело девочки обнаружили 5 июля, на следующий день мать объявили в федеральный розыск, а 7 июля ее задержали полицейские в одном из ТЦ Новосибирска. На допросе мать полностью признала вину и заявила, что мотивом стала неприязнь к мужу. Женщина заверила, что до преступления ее довели родственники — собственная мать, супруг и ребенок. Якобы членам семьи не нравилось ее поведение. При этом на допросе подозреваемая была совершенно безэмоциональной. СК возбудил дело об убийстве ребенка, женщине грозит до 20 лет колонии. Ачинский суд отправил ее в СИЗО до 29 августа.

Фото: Пресс-служба Следственного комитета

Как заметить проблемы у членов семьи В домашних условиях определить психические отклонения очень сложно, отметил в комментарии 360.ru психиатр-нарколог, психотерапевт Алексей Казанцев. Однако нужно обратить внимание на изменения в поведении. «Явно меняется человек поведенчески. Если он был веселый, общительный и так далее, а тут становится замкнутый, подозрительный либо раздражается по пустякам. Но у женщины есть циклы, когда действительно каждый месяц меняется настроение. <...> Здесь, скорее всего, не просто какая-то эмоциональная нестабильность. Здесь необходима судебно-психиатрическая экспертиза, потому что это убийство своего ребенка, которого ты родила», — прокомментировал эксперт происшествие в Ачинске.

Фото: Jonas Walzberg/dpa / www.globallookpress.com

Он назвал слова подозреваемой на допросе нелепыми оправданиями.

Ну, что она, была изгоем в своем доме, будто сейчас Средняя Азия и какой-то средний век, где женщина абсолютно бесправна? Сейчас уже такого нет. Здесь, я думаю, какие-то психические изменения у женщины, отклонения. Они, возможно, уже и были ранее, просто на это внимания не обращали близкие.

Предотвратить подобные трагедии очень сложно, считает специалист. «Это же не вид зависимости, когда по глазам, по поведению, по насморку [можно определить]. Меняется человек поведенчески, но очень сложно отправить его на психиатрическую экспертизу, даже за ручку к психиатру больного с манифестом шизофрении очень сложно привести. Даже при элементарном бреде ревности очень сложно убедить пойти к психиатру, потому что человек себя считает абсолютно здоровым, а здесь уже это до крайней стадии дошло», — подчеркнул Казанцев.

Фото: Ingram Images / www.globallookpress.com

В сложившейся ситуации должны разбираться судебные психиатры. «В домашних условиях очень сложно выявить это, потому что может быть разно обусловлено изменение поведения. С этим необходимо разбираться специалистам, и иногда даже не одному. Это целый пул специалистов, которые создают комиссии, и уже на основании их решений и длительного наблюдения выставляется диагноз», — объяснил психотерапевт. По его словам, эмоциональная холодность как раз характерна для многих психиатрических заболеваний. Также тревожным сигналом является неряшливость.

Бывает же, что голоса так называемые, галлюцинации слуховые, вербальные, заставляют что-либо сделать. Бредовые идеи, сверхценные какие-то, либо воздействия, преследования и так далее. Человек, конечно, об этом не говорит, потому что те же голоса ему объявляют, что это враги, ты не должен с ними общаться.

В круг галлюцинаторно-бредовых переживаний довольно часто включаются близкие, с которыми находится пациент.

Фото: Jonas Walzberg/dpa / www.globallookpress.com

Когда пора бить тревогу Тревогу пора бить, когда со стороны родителя по отношению к ребенку начинается физическая агрессия — подзатыльники, крики и унижения. «С чем мы сталкиваемся в средствах массовой информации: то ребенка в будке держат, то закрыт где-то в комнате, то не кормят, забывают дома и так далее. Эти все случаи необходимо разбирать. И ближайшие родственники, я думаю, должны были видеть эти изменения. Но, опять же, мать себя позиционирует, что она якобы золушка, изгой в семье», — отметил психотерапевт. То, что ребенок зеркалит поведение взрослых, — это нормальное явление.

Детям свойственно копировать наше поведение. Не удивляйтесь, если вы пили при ребенке, либо вы курите, говорите, что это плохо, а потом ребенок курит. Ребенок копирует поведение. Многие обучают, что «говори так, говори так». Возможно, у матери было предвзятое отношение, но зачем убивать ребенка? Накажи словесно тех, кто этим занимается. Забери ребенка, уйди.

В Ачинске мать расправилась с ребенком явно не в порыве эмоций, уверен Казанцев. «Когда в порыве гнева — потом человек раскаивается, плачет, переживает искренне, наигранно, но тем не менее какие-то эмоции. Эмоциональный холод характерен для психиатрического заболевания. Человек явно психически нездоровый. Она социально опасна, если ее не ограничат, то в любом случае на лечение отправят», — допустил врач.

Фото: Пресс-служба Следственного комитета

Куда обращаться при подозрении на психическое расстройство у близкого Добиться консультации без согласия человека невозможно согласно закону по оказанию психиатрической помощи и гарантии прав граждан. Один из способов — вызвать психиатрическую бригаду скорой. «Если на момент осмотра они видят социальную опасность, психопродуктивную симптоматику, они уже госпитализируют в стационар, а там по 29-й статье по постановлению суда человека отправляют на принудительное лечение. А так невозможно, только добровольно. Куда бы мы ни приходили, в любое лечебное учреждение, всегда есть информированное согласие», — пояснил психотерапевт. Еще один вариант — убедить человека пойти в клинику.

Психиатр вызывает всегда психиатрическую бригаду. И те уже оценивают состояние и госпитализируют принудительно.