Проверено на крысах. Врач посоветовал съесть сыр перед употреблением алкоголя

Если перед употреблением алкоголя съесть сыр, то можно избежать похмельного синдрома. Об этом рассказала в рач Сара Марин Бербелл, сообщило издание El Confidencial .

«Было замечено, что у крыс, которые ели сыр, позже наблюдался более низкий уровень алкоголя в крови и меньшее количество ацетальдегида — токсичного вещества, вызывающего симптомы похмелья», — пояснила она.

Врач добавила, что сыр обеспечивает организм витаминами группы B и кальциев, а также помогает предотвратить повреждение печени и уменьшить хроническое воспаление. Этот продукт служит еще и защитным барьером от всасывания алкоголя.

Ранее психиатр-нарколог Алексей Казанцев предупреждал, что перед застольем стоит принять энтеросорбенты или янтарную кислоту. Кроме того, советовал не пить кофе с похмелья.