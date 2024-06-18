«Пропала речь». Муж заболевшей ботулизмом женщины рассказал о ее состоянии

Муж заболевшей ботулизмом женщины рассказал, что у нее начала пропадать речь

У жительницы Казани, отравившейся блюдом из сервиса доставки еды, появились трудности с дыханием и начала пропадать речь. Об этом «Известиям» рассказал муж пострадавшей.

По словам мужчины, его жена заказала салат лобио с фасолью в четверг, 13 июня. На следующий день у женщины началось головокружение, а затем рвота. Потом начал неметь рот, возникли сложности с дыханием и речью.

«Мы поехали в районную больницу, там подумали, что это аллергия, оказали помощь. Вернулись домой. После этого она сказал, что даже глотать не может, дышать тяжело. И речь полностью почти пропала, она была невнятная», — рассказал собеседник газеты.

Муж опять отвез супругу в районное медучреждение, оттуда ее направили в инфекционную больницу в Казань. Сейчас женщина находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Всего в Казани 14 человек обратились к врачам с симптомами ботулизма. Все пострадавшие заказывали салат лобио с фасолью производства ООО «Локалкитчен». Следователи возбудили дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.