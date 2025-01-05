Производители назвали популярные за рубежом российские лекарства

Россия организовала поставку медикаментов в 160 стран. За рубежом востребованы антибиотики, иммуностимулирующие средства, вакцины и другие препараты. «Российская газета» перечислила самые популярные экспортируемые отечественные лекарства.

Ежегодно производители поставляют около 45 тысяч тонн лекарств по 1362 международному непатентованному наименованию в 160 стран. Объем экспорта в 2024 году достиг 180 миллиардов рублей.

Гендиректор «Биннофарм Групп» Рустем Муратов сообщил о большом спросе на выпущенные в России дженерики, вакцины от гриппа, кори, полиомиелита, противовирусные средства, лекарства от кардиологических заболеваний и фитопрепараты. Замгендиректора по коммерции и развитию компании «Валента Фарм» Максим Пассер заявил, что за рубежом популярны противопростудные, психоневрологические и гастроэнтерологические медикаменты.

После введения санкций и ухода иностранных компаний в России началось производство многих популярных препаратов, в том числе на основе семаглутида. В стране появились три аналога «Оземпика».