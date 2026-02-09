«Программе лет 10»: идею заморозки половых клеток онкобольных назвали устаревшей

Российские онкологи всегда информируют пациентов фертильного возраста перед проведением терапии о возможности заморозки половых клеток. Об этом в комментарии 360.ru заявил врач-онколог высшей категории доктор медицинских наук профессор Игорь Долгополов.

Он подчеркнул, что программа действует уже давно и включена в перечень обязательных медицинских услуг. Так врач прокомментировал идею депутата Госдумы Ксении Горячевой обязать онкологов сообщать пациентам о возможности заморозки половых клеток перед терапией.

«Мы это делаем давно, и этой программе лет 10. <…> Если депутаты не знают, то это давно свершившийся факт, который включен в систему гарантий и оплачивается государством», — заявил Долгополов.

Специалист отметил, что вместо устаревших идей депутатам надо подумать об увеличении числа банков для консервации клеток в регионах.

«Предположим, пациент из Торжка приедет в Тверь лечить лимфому. Ему скажут, что надо заморозить половые клетки, но мы этого не делаем, поэтому тяжелобольного человека отправят в Москву. Все это затянет лечение», — добавил Долгополов.

Онколог пояснил, что взять половые клетки у мужчин очень просто, а вот с женщинами все сложнее.

«Нужно дождаться овуляционной фазы цикла. Пациентку стимулируют вводом гормонов, чтобы яйцеклеток стало больше. Все это занимает до трех недель», — пояснил врач.

Он отметил, что при этом лечение пациентки должны начать в срок до 14 дней.

Долгополов подчеркнул, что обязать онкологов информировать пациентов о заморозке половых клеток можно, но для этого необходимо учитывать, что процедура доступна не везде, а также смотреть на состояние пациента и экстренность проведения терапии.

Ранее член комитета Госдумы по охране здоровья Юлия Дрожжина признала, что программы заморозки половых клеток есть не во всех регионах России из-за нехватки средств. Она отметила, что для жительниц Москвы действует программа «Будет жизнь», по которой женщины могут сохранить яйцеклетки для последующей беременности.