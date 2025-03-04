Заморозить яйцеклетки можно бесплатно. Кто из россиянок имеет право на льготу

Вопрос доступности социальных программ и льгот в области здравоохранения остается крайне важным, особенно когда речь заходит о поддержке репродуктивного здоровья. Но не везде эти программы работают так, как хотелось бы, из-за нехватки финансирования и оборудования в некоторых регионах. Это касается в том числе процедуры заморозки яйцеклеток, рассказала Life депутат Госдумы, член комитета ГД по охране здоровья Юлия Дрожжина.

«Предоставление федеральных льгот и социальных программ — это сложный вопрос. Даже хорошие идеи не всегда или не сразу могут быть реализованы из-за нехватки средств в бюджете или нужных ресурсов, особенно в отдаленных регионах», — сказала Дрожжина.

Можно рассмотреть локальные решения, но все зависит от возможностей региона.

Депутат напомнила, что москвички могут бесплатно заморозить свои яйцеклетки в рамках программы «Будет жизнь». По словам Дрожжиной, это хороший вариант для тех, кто хочет стать матерью в более зрелом возрасте. Однако, подчеркнула парламентарий, лучшим решением все же остается беременность и роды в молодом возрасте.

«Так увеличиваются шансы на благополучный ход беременности и появляется возможность стать многодетной мамой. А это так важно сейчас для благополучия нашей страны», — отметила Дрожжина.

В России набирает популярность процедура заморозки яйцеклеток. Чаще всего ее выбирают женщины в возрасте от 30 до 38 лет, которые пока не планируют беременность, рассказала врач-репродуктолог Надежда Белоусова. По словам специалиста, после 35 лет заметно снижается качество яйцеклеток, что уменьшает шансы успешного оплодотворения.