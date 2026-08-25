Проглоченная зубочистка пробила желудок жителю Калининградской области

Хирурги Центральной городской клинической больницы Калининграда в ходе операции достали из желудка пациента проглоченную зубочистку, насквозь пробившую стенку органа. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава России.

Пациент во время сбора анамнеза рассказал, что проглотил зубочистку случайно, когда ел куриное филе. Первые две недели его ничего не беспокоило, а после возникновения боли в животе он обратился в больницу.

В ходе обследования врачи обнаружили в организме пациента инородное тело.

«Зубочистка проникла в толщу стенки желудка, прошла ее насквозь и спровоцировала формирование воспалительного уплотнения (инфильтрата) в области малой кривизны желудка», — заявил заведующий хирургическим отделением больницы Максим Скрипачев.

Чтобы предотвратить переход воспаления на критический уровень, медики приняли решение о проведении операции.

В ходе вмешательства они извлекли зубочистку, ликвидировали воспаление и зашили пробитое отверстие в желудке. Операция прошла успешно. Пациент после реабилитации почувствовал себя лучше и отправился домой.

Сложную малоинвазивную операцию провел врачи Детского научно-клинического центра имени Рошаля подростку с обширными венозными сплетениями на левой ноге.

Причиной столь необычного поведения сосудов стала врожденная аномалия. Кровь в расширенных венах застаивалась, что грозило юному пациенту формированием тромбов.