Подростка с венозными узлами размером с грецкий орех спасли в медцентре Рошаля

Специалисты Детского научно-клинического центра им. Л. М. Рошаля провели операцию подростку, страдавшему от врожденной патологии. Пациента беспокоили обширные венозные сплетения на левой ноге — в области бедра и голени узлы достигали трех-четырех сантиметров в диаметре.

Диагностика выявила редкую аномалию развития сосудов — врожденную венозную мальформацию. Из-за нарушенного кровотока кровь застаивалась в патологически расширенных венах, что провоцировало формирование тромбов.

Это заболевание чаще диагностируют у взрослых, поэтому детские хирургические бригады сталкиваются с подобными клиническими случаями крайне редко. Игнорирование проблемы создавало критическую угрозу тромбоэмболии легочной артерии, способной привести к фатальному исходу, что послужило основанием для назначения хирургического лечения.

«Мы провели мальчику сложную комбинированную малоинвазивную операцию. Через крошечный прокол на ноге мы „запаяли“ основной измененный сосуд, чтобы убрать обратный ток крови и перекрыть путь для тромбов. Затем удалили сами расширенные венозные узлы, а оставшиеся мелкие измененные вены на голени обработали специальным раствором под контролем ультразвука и рентгена», — пояснил оперирующий врач-рентгенохирург Иван Алешин.

Вмешательство прошло успешно. В настоящее время юноша завершает восстановительный период перед выпиской, его состояние удовлетворительное.

Согласно прогнозам специалистов, вероятность повторного образования тромбов сведена к минимуму. Однако, учитывая хронический характер врожденного заболевания, пациенту необходимо придерживаться здорового образа жизни для сохранения достигнутого терапевтического результата на десятилетия вперед.