Юные пациенты из Донбасса приехали на реабилитацию в НИИ ЛОР Минздрава России

Петербургский НИИ ЛОР принял детей из Донбасса в рамках проекта «Я слышу мир!»

Санкт-Петербургский исследовательский институт уха, горла, носа и речи (СПб НИИ ЛОР) Минздрава России принял 10 юных пациентов из ДНР и ЛНР. В рамках проекта «Я слышу Мир!» дети получат индивидуальные маршруты лечения. Визит организовали при поддержке партийного проекта «Единой России» под названием «Крепкая семья».

За 10 дней пребывания в Северной столице ребята пройдут обследования, по результатам которых специалисты примут решение о дальнейших шагах на пути к кохлеарной имплантации и восстановлению слуха детей. Одному из пациентов уже назначили операцию на 13 июня.

Родители и специалисты из ЛНР, сопровождающие ребят в поездке, пройдут дополнительное обучение по реабилитации юных пациентов.

В Подмосковье в мае запустили проект ранней помощи детям с особенностями развития. Программа поможет выявить инвалидность в младенческом возрасте.