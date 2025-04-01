Профессор Воробьев заявил, что роботы могут заменить медсестер, но не врачей

Роботы могут вытеснить медсестер и медбратьев, так как способны выполнять многие их функции. Однако врачи останутся незаменимыми, поскольку искусственный интеллект (ИИ) пока не может ставить диагнозы и проводить операции самостоятельно. Об этом заявил председатель Московского городского научного общества терапевтов Павел Воробьев в разговоре с ИА НСН.
По словам профессора, сегодня роботы могут взять кровь из вены, раздать таблетки, помочь пациентам при гигиенических процедурах и сопроводить больного. Однако нейросеть не может поставить диагноз, это запрещено.
Воробьев добавил, что ИИ может помочь врачам в анализе данных, но требует осторожного подхода, так как способен выдавать недостоверную информацию.
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