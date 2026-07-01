Профессор Воробьев назвал одышку в жару признаком обезвоживания

Профессор Павел Воробьев рассказал aif.ru , что одышка и затрудненное дыхание в жаркую погоду могут быть вызваны обезвоживанием организма.

По словам специалиста, из-за недостатка жидкости в организме человека в жару может возникать одышка. Во время перегрева и потоотделения организм теряет не только воду, но и минеральные вещества, поэтому лучше пить минеральную воду, написал RT.

Чтобы облегчить состояние в жару, профессор порекомендовал обтирать тело водой, оборачиваться в смоченную простыню или чаще принимать душ.

Кроме того, проветривание помещения днем может привести к тому, что комната нагреется еще сильнее из-за горячего уличного воздуха. Поэтому Воробьев советует закрывать окна и двери днем, зашторивать окна в солнечную погоду, а проветривать жилье ночью.