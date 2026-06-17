Профессор Сухих призвал не запугивать девочек переохлаждением как причиной бесплодия

Профессор и директор ФГБУ «НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В. И. Кулакова» Геннадий Сухих развеял миф о связи однократного сидения на холодном с бесплодием. Об этом сообщил сайт KP.RU .

По словам эксперта, опасения по этому поводу преувеличены. Он призвал не запугивать девочек «холодным» как главной причиной бесплодия.

«Здесь есть рациональное зерно, но без крайностей. <…> Но речь о длительном, систематическом переохлаждении, а не о том, что женщина пять минут посидела на скамейке в парке», — объяснил специалист.

Он добавил, что постоянное переохлаждение малого таза может спровоцировать воспаление придатков.