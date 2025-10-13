Профессор РОСБИОТЕХа Мойсеяк перечислила добавки для облегчения кашля

Молоко — действенное средство при простуде и кашле. Теплый напиток облегчает боль в горле, а горячий помогает при лихорадке и сухом кашле. Профессор кафедры технологий бродильных производств и виноделия Университета РОСБИОТЕХ Марина Мойсеяк рассказала Life.ru о добавках, которые усилят целебный эффект.

Народные методы лечения простудных заболеваний включают разнообразные рецепты на основе молока, проверенных поколениями наших предков. Один из популярных способов — отвар инжира в молоке. Стакан молока с добавлением плода инжира кипятится тридцать минут, после чего употребляется по полстакана перед каждым приемом пищи. Однако диабетикам следует воздержаться от этого рецепта.

Другое простое средство — теплое молоко, разведенное наполовину минеральной водой без газа. Смесь принимается трижды в день по 50 мл на пустой желудок. Данный рецепт не подходит детям с лихорадкой и воспалением легких.

Эффективен и простой луковый отвар. Мелко нарезанную головку лука заливают горячим молоком и готовят до полного размягчения овоща. Полученный отвар фильтруют и дают ребенку небольшими порциями (чайная ложка) каждые два-три часа.

Одним из простых домашних средств является молочно-содовый напиток. Чайную ложку соды размешивают в стакане горячего молока и принимают теплым дважды в день перед едой.