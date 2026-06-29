Профессор-онколог Жуков развеял мифы о заболеваемости раком среди подростков

Профессор-онколог Николай Жуков рассказал о распространенных заблуждениях относительно рака у детей и подростков. Он отметил, что, несмотря на рост заболеваемости некоторыми видами опухолей, в целом доля случаев у подростков остается низкой, написал KP.RU .

Профессор подчеркнул, что не все опухоли можно называть раком. Рак — это только злокачественные новообразования из эпителиальной ткани. У детей от 0 до 18 лет выявляют около 3700 случаев злокачественных опухолей в год, что составляет лишь 0,5% от общего числа случаев.

Одним из обсуждаемых вопросов стал рост заболеваемости колоректальным раком у подростков в США. За 20 лет заболеваемость в возрастной группе от 10 до 14 лет выросла более чем на 500%, а в группе 15–19 лет — более чем на 300%. Точные причины такого роста пока не установлены, но многие эксперты считают, что Western diet (много переработанного мяса, фастфуда, жирного и сладкого) и малоподвижный образ жизни могут играть негативную роль.

Жуков также отметил, что агрессивность и скорость развития рака зависят не от возраста, а от типа опухоли. Лечение рака у подростков может быть сложным из-за быстрого изменения их организма, но при грамотном подходе опухоли лечатся не менее эффективно, чем в другом возрасте.

В Москве в Национальном медицинском исследовательском центре детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Д. Рогачева Минздрава России работает специализированное отделение старшего возраста, где занимаются лечением онкологических заболеваний у подростков.