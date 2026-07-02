Профессор Медведев указал на пределы пользы клетчатки для кишечника
Клетчатка полезна для здоровья кишечника, но ее избыток может вызвать проблемы. Заведующий кафедрой фармакологии факультета фундаментальной медицины МГУ им. М. В. Ломоносова, профессор Олег Медведев объяснил в беседе с Общественной службой новостей, что важно соблюдать баланс при употреблении пищевых волокон.
Клетчатка помогает поддерживать здоровье пищеварительной системы, контролировать вес и уровень сахара в крови, снижать холестерин и предотвращать некоторые заболевания. Однако слишком большое количество клетчатки, особенно если оно потребляется резко, может привести к метеоризму, вздутию, дискомфорту в животе и изменениям стула.
Оптимальная стратегия для здоровья кишечника — это не гонка за максимально возможными граммами клетчатки, а сбалансированный рацион с разнообразными источниками волокон. Профессор Медведев рекомендует постепенно вводить новые источники клетчатки в меню, увеличивать потребление воды вместе с количеством волокон, получать клетчатку из цельных продуктов и прислушиваться к своему организму.
Для пациентов с хроническими заболеваниями кишечника вопрос умеренности стоит особенно остро. Отдельные богатые клетчаткой продукты могут усиливать симптомы синдрома раздраженного кишечника или воспалительных заболеваний кишечника.