Профессор Ларина объяснила, что частая икота может указывать на заболевания кишечника и пищевода

Доктор медицинских наук, профессор Вера Ларина рассказала, что длительная и не проходящая икота может быть симптомом серьезных заболеваний. Об этом телеканалу «Санкт-Петербург» сообщили в пресс-службе Пироговского университета.

Икота — это непроизвольные сокращения диафрагмы, при которых резко смыкается голосовая щель. Обычно она проходит сама, но если икота становится частой и не поддается никаким домашним способам, это может быть сигналом о проблемах со здоровьем.

Среди возможных причин икоты профессор назвала гастроэзофагеальную рефлюксную болезнь, грыжу пищеводного отверстия диафрагмы, желчнокаменную болезнь, заболевания кишечника и пищевода. В более серьезных случаях длительная икота может быть связана с опухолями мозга, нарушением мозгового кровообращения, инфарктом миокарда, нарушениями сердечного ритма, аутоиммунными заболеваниями, неконтролируемым сахарным диабетом, последствиями химиотерапии и злоупотреблением алкоголем.

«Длительно существующая некупируемая икота требует обязательного лечения, которое рекомендует только врач, с учетом причины, механизма икоты и многих других факторов», — подчеркнула профессор Ларина.

Чтобы найти причину икоты, врач собирает подробный анамнез: чем спровоцирована икота, какие есть сопутствующие заболевания, какие лекарства принимает пациент, как он питается. Затем проводится физикальный осмотр и назначаются необходимые лабораторные и инструментальные исследования.