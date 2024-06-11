Профессор Копылов заявил, что прием Омега-3 может вызвать опасные сбои сердечного ритма

Омега-3 хоть и является полезной и часто необходимой добавкой, однако бесконтрольный прием может вызывать нарушения сердечного ритма. Об этом сайту KP.RU сообщил доктор биологических наук Алексей Москалев.

По его словам, ученые давно изучают влияние Омега-3 на организм человека. И большинство из них сходятся во мнении, что люди, чей рацион богат рыбой, реже страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями. Однако все не так просто.

«Выяснилось, что у здоровых людей, которые принимали рыбий жир для профилактики, риск фибрилляции предсердий даже повышался! А вот у пациентов, уже имевших нарушение работы сердца, препараты с Омега-3, наоборот, снижали вероятность ухудшения болезни и смерти», — отметил эксперт.

Он подчеркнул, что ученые пока не пришли к единому мнению, почему так происходит. Но предполагают, что дело может быть в самом составе добавок, а также в в слишком высоких дозах.

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