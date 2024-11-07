Профессор Еделев: использование препаратов от диабета для похудения может привести к смерти

Профессор, президент национального проекта «Здоровье» Дмитрий Еделев в беседе с телеканалом «Звезда» рассказал об опасности использования препаратов от диабета для борьбы с лишним весом.

По его словам, человек рискует столкнуться с самыми печальными последствиями, в том числе с летальным исходом из-за большого количества побочных эффектов в препаратах. Лекарства от диабета оказывают негативное влияние на весь организм, но в большей части на желудок и мозг.

«Человек не хочет есть, пропадает потребность в еде. Еще оно действует на желудок — оно его приостанавливает, то есть еда остается в желудке», — пояснил профессор.

Еделев привел в пример эксперимент ученых, которые начали колоть препараты от диабета мышам. Те смогли похудеть, однако заработали рак щитовидной железы.