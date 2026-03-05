Профессор Аметов предупредил, что более половины населения Земли к 2035 году столкнется с проблемой избыточного веса

Более половины населения Земли к 2035 году столкнется с проблемой избыточного веса или ожирения, включая Россию. Об этом KP.RU сообщил доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой эндокринологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования Минздрава РФ Александр Аметов на 6-м Международном конгрессе, приуроченном ко Всемирному дню борьбы с ожирением.

Ожирение влечет за собой серьезные последствия для здоровья, такие как повышение смертности от сердечно-сосудистых заболеваний, диабета 2 типа, болезней почек и онкологии. Профессор Аметов отметил, что понимание причин появления «токсичного» жира и использование новых препаратов могут помочь в лечении ожирения.

«Токсичный» жир возникает, когда жировые клетки выходят за пределы нормальной структуры и накапливаются в органах. Это приводит к хроническому воспалению, кислородному голоданию тканей и нарушению работы органов.

Среди причин появления «неправильного» жира профессор Аметов назвал генетику, переедание и низкую физическую активность. «Токсичная» жировая ткань негативно влияет на весь организм, повышая риск сердечно-сосудистых заболеваний, жировых болезней печени и поджелудочной железы, онкозаболеваний и инсулинотоксичности.

Профессор подчеркнул, что истоки проблемы стоит искать еще с момента внутриутробного развития. Дети, родившиеся с массой тела более 4–4,5 кг или менее 2–2,5 кг, попадают в группу риска по развитию инсулинорезистентности. За такими детьми нужно наблюдать с первых лет жизни.