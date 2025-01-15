Проект о полном запрете торговли вейпами могут рассмотреть уже в марте

РИА «Новости»: проект о запрете торговли вейпами могут рассмотреть в ГД в марте

Проект о полном запрете на продажу вейпов и жидкостей для них могут рассмотреть в первом чтении в Госдуме в марте. Об этом сообщил РИА «Новости» председатель парламентского комитета по охране здоровья Сергей Леонов.

Он добавил, что документ направили в регионы, чтобы получить поддержку от губернаторов и местных парламентов.

«Я уже подчеркивал, что нам нужна именно консолидированная поддержка со стороны профильных ведомств и самого правительства для того, чтобы принять законопроект», — подчеркнул депутат.

Ранее специалисты компании SuperJob провели опрос, который показал, что 68% жителей Санкт-Петербурга поддерживают запрет на продажу вейпов. При этом чаще всего за эту меру выступают некурящие.