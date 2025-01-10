SuperJob: большинство жителей Петербурга поддержали запрет на продажу вейпов

Специалисты провели опрос среди экономически активных жителей Северной столицы и выяснили, что 68% петербуржцев выступают за запрет продажи вейпов. Об этом сообщил сайт «Петроград» со ссылкой на пресс-службу SuperJob.

Среди женщин уровень поддержки достигает 73%, а среди мужчин — 62%. Также полный отказ от вейпов одобряют 76% респондентов в возрасте от 35 до 44 лет, тогда как среди более молодых людей эта мера находит поддержку у 58% опрошенных. Чаще всего запрет поддерживают некурящие участники опроса.

Напомним, спикер Государственной думы Вячеслав Володин направил в комитет по здоровью проект закона о запрете продажи электронных сигарет и жидкостей для них.