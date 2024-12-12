Продажу аромаингаляторов для носа приостановили на интернет-площадках

Попова объявила о полном исчезновении аромаингаляторов с маркетплейсов

Продажу так называемых аромаингаляторов для носа приостановили на интернет-площадках. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, которую процитировало РИА «Новости» .

«Мы проверили — ни одна площадка сегодня не позволяет купить ингаляторы», — рассказала она.

Попова добавила, что достоверных документов, подтверждающих безопасность этих устройств, нет.

Роспотребнадзор запустил горячую линию, по которой призвал обратиться всех, кто заметит реализацию товара. Ведомство напомнило, что такие ингаляторы опасны для здоровья, особенно детей, беременных и аллергиков.

Педиатр и аллерголог-иммунолог Лариса Фабер ранее рассказала, что аромаингаляторы могут привести к отеку Квинке, повредить печень и желчный пузырь, вызвать головокружение и тошноту.