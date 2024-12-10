Педиатр Фабер: аромаингаляторы могут спровоцировать у детей отек Квинке

На маркетплейсах стали появляться ингаляторы с эфирными маслами и ароматизаторами. Как данные устройства влияют на детский организм, рассказала педиатр и аллерголог-иммунолог Лариса Фабер в беседе с « Известиями ».

Врач призвала отказаться от использования таких аппаратов и предупредила о возможных осложнениях со стороны ротоносоглотки.

«Неизвестный состав смеси дает основания предполагать, что она небезопасна и может как минимум приводить к серьезным аллергическим реакциям, в частности к отеку Квинке», — заявила медик.

По ее словам, существует вероятность негативного воздействия смеси на печень и желчный пузырь. В таком случае появятся выраженное головокружение и чувство тошноты.