Педиатр Фабер: аромаингаляторы могут спровоцировать у детей отек Квинке

На маркетплейсах стали появляться ингаляторы с эфирными маслами и ароматизаторами. Как данные устройства влияют на детский организм, рассказала педиатр и аллерголог-иммунолог Лариса Фабер в беседе с «Известиями».
Врач призвала отказаться от использования таких аппаратов и предупредила о возможных осложнениях со стороны ротоносоглотки.
«Неизвестный состав смеси дает основания предполагать, что она небезопасна и может как минимум приводить к серьезным аллергическим реакциям, в частности к отеку Квинке», — заявила медик.
По ее словам, существует вероятность негативного воздействия смеси на печень и желчный пузырь. В таком случае появятся выраженное головокружение и чувство тошноты.
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