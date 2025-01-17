Продажи антидепрессантов в России показали резкий рост в 2024-м

«Коммерсант»: в 2024 году в России значительно выросли продажи антидепрессантов

В 2024 году россияне покупали антидепрессанты значительно чаще, чем два года назад. Из-за высокого спроса в аптеках иногда нет востребованных препаратов данной категории, заявил «Коммерсант» .

В аналитической компании DSM Group сообщили журналистам, что за январь–ноябрь прошлого года продажи антидепрессантов увеличились до 16,1 миллиона упаковок, что превышает показатели всего 2023 года (15,3 миллиона).

Более того, продажи за 11 месяцев минувшего года были больше, чем в 2022 году, когда россияне на фоне переживаний из-за начала спецоперации приобрели 13 миллионов упаковок.

Оператор системы маркировки «Честный знак ЦРПТ подсчитал, что в 2024 году спрос на препараты увеличился на 22% год к году. В денежном эквиваленте рост за январь–ноябрь составил 13,5 миллиарда рублей (31,9%).

На фоне высокого спроса на данный тип лекарств со стороны потребителей и из-за логистических сложностей в аптеках российских городов иногда невозможно найти наиболее популярные антидепрессанты.

Генеральный директор Научного центра персонализированной медицины Надежда Соловьева ранее заявила, что в России наблюдается бесконтрольное выписывание рецептов на антидепрессанты.