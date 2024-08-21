Психиатр Соловьева рассказала об опасной «моде» на антидепрессанты

В России наблюдается бесконтрольное выписывание рецептов на антидепрессанты. Об этом рассказала генеральный директор Научного центра персонализированной медицины Надежда Соловьева в беседе с радиостанцией « Говорит Москва ».

Психиатр пояснила, что данные препараты стали активно назначать неврологи и терапевты. Такие специалисты не имеют должной квалификации, заявила медик.

По словам врача, среди молодых людей появилась опасная «мода» на антидепрессанты, которая приводит к самолечению. Рекламу препаратов можно встретить даже в популярных журналах.