Привычная россиянам закуска под алкоголь оказалась опасна. В чем ее вред и чем лучше закусывать

Привычка закусывать алкогольные напитки соленьями очень вредна. Она ведет к сильному обезвоживанию, скачкам давления и тяжелой токсической нагрузке на печень, объяснила News.ru биолог Ирина Лялина.

Квашеная капуста, маринованные помидоры и соленые огурцы, по мнению специалиста, в этом плане опаснее всего. Не стоит употреблять таким образом и маринованные грибы. Почти во всех подобных заготовках содержится уксусная кислота.

Она травмирует слизистую желудка, которую уже и без того раздражает прием алкогольных напитков. Высокая концентрация соли приводит к обезвоживанию, это частая причина тяжелого похмелья утром.

Та же соль провоцирует резкий подъем артериального давления. Это перегружает уже сердечно-сосудистую систему.

Не менее вредными биолог сочла жареные блюда, такие как шашлык. Жирная пища тоже не подходит в качестве закуски. Сало и колбаса, как и любые копчености, перегружают желудок. Печень и желчный пузырь начинают работать в экстремальном режиме.

Ирина Лялина предостерегла и от употребления консервов. Химические добавки и нитриты при контакте со спиртом способны стимулировать синтез канцерогенов. Специи в острых блюдах могут привести к ожогу пищевода и раздражению кишечника.

Снизить вред от алкоголя поможет более легкая пища. Это овощи, отварная птица, или нежирная рыба.

Алкоголь мешает нормальной переработке жиров, объяснял также врач Руслан Исаев. Медик напоминал, что нельзя и пить спиртное на голодный желудок.