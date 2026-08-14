Названы самые вредные закуски к алкоголю

При употреблении алкогольных напитков важно правильно выбрать закуску, чтобы снизить вред, который этиловый спирт может причинить организму. Почему сладкая и жирная пища — не лучший выбор, рассказал «Газете.Ru» врач-психиатр, нарколог, руководитель Клиники доктора Исаева, президент Независимой наркологической гильдии Руслан Исаев.

Он рекомендовал не совмещать алкоголь с жирной и сладкой пищей. Такое сочетание создает условия для развития жировой болезни печени.

«Алкоголь нарушает нормальную переработку жиров, а избыток сахара, особенно фруктозы, может превращаться в жир непосредственно в печени», — объяснил врач.

Исаев напомнил, что и другие виды закусок не гарантируют, что алкоголь не навредит организму. Важнее, сколько человек выпил спиртных напитков и регулярность употребления. Кроме того, риск возникновения проблем с печенью возрастает, если есть лишний вес и нарушение обмена веществ.

В заключение нарколог отметил, что употреблять спиртные напитки на голодный желудок нельзя. Так алкоголь быстрее попадет в кровь и его концентрация повысится.

Ранее психиатр-нарколог Антон Рудковский предупредил, что употребление кофе после алкоголя не сделает человека трезвым, но может ускорить сердцебиение и вызвать перебои в работе сердца.