Приступам летней мигрени нашлось объяснение
Невролог Зайнетдинова: мигрень летом возникает из-за жары и яркого света
Многие люди летом страдают от приступов мигрени. Причина сильной головной боли заключается в жаре и обезвоживании. Об этом врач-невролог, эксперт платформы «Россия — страна возможностей» Эльмира Зайнетдинова сообщила ТАСС.
«Жара — частый триггер мигрени. Играют роль перегрев, недостаток воды, яркий солнечный свет. В жару мы потеем и, соответственно, теряем воду. Гипоталамус — часть мозга, которая отвечает за теплообмен», — сказала она.
Для того, чтобы избежать приступов мигрени, невролог посоветовала летом не выходить из дома в пик солнечной активности, выбирать прохладные помещения и пить больше воды. На улице Зайнетдинова рекомендовала носить солнцезащитные очки и головные уборы.
Ранее врач-терапевт Людмила Лапа сообщила о связи мигрени и проблем с ЖКТ. Некоторые болезни, по ее словам, вызывают сосудистый спазм.