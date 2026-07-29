Приступам летней мигрени нашлось объяснение

Многие люди летом страдают от приступов мигрени. Причина сильной головной боли заключается в жаре и обезвоживании. Об этом врач-невролог, эксперт платформы «Россия — страна возможностей» Эльмира Зайнетдинова сообщила ТАСС .

«Жара — частый триггер мигрени. Играют роль перегрев, недостаток воды, яркий солнечный свет. В жару мы потеем и, соответственно, теряем воду. Гипоталамус — часть мозга, которая отвечает за теплообмен», — сказала она.

Для того, чтобы избежать приступов мигрени, невролог посоветовала летом не выходить из дома в пик солнечной активности, выбирать прохладные помещения и пить больше воды. На улице Зайнетдинова рекомендовала носить солнцезащитные очки и головные уборы.

Ранее врач-терапевт Людмила Лапа сообщила о связи мигрени и проблем с ЖКТ. Некоторые болезни, по ее словам, вызывают сосудистый спазм.