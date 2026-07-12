Терапевт Лапа объяснила связь мигрени с проблемами ЖКТ

Врач-терапевт Людмила Лапа в беседе с RT заявила, что мигрень может быть следствием проблем с желудочно-кишечным трактом. По ее словам, причина кроется в воспалительных процессах в желудке или двенадцатиперстной кишке.

Специалист пояснила, что из-за отека или воспаления в этих органах возникает сосудистый спазм. Он, в свою очередь, вызывает болевой синдром, который отдает в голову и сопровождается тошнотой и рвотой.

«Где бы он ни образовался, он все равно будет отдавать в голове, потому что все сосуды соединяются друг с другом, нервных окончаний там значительно больше, и болевой синдром там тоже выше», — отметила доктор.