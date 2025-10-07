Предложение Матвиенко по ОМС призвали «допилить правовым напильником»

Предложение спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко обязать неработающих россиян оплачивать стоимость обязательной медицинской страховки пока что выглядит нереалистичным. Об этом 360.ru заявил медицинский юрист Николай Чернышук.

«Недоработки исполнительной власти пытаются компенсировать законодательными механизмами. Если человек не работает, то у него нет 45 тысяч рублей в год», — сказал он.

Правозащитник напомнил, что Россия — гуманное государство, в котором медицинскую помощь оказывают всем слоям населения вне зависимости от занятости и доходов.

«Если бросить их на произвол судьбы, то это неправильно. В любом случае есть гарантии государства, которые реализуются для всех, даже без ОМС, это закреплено в Конституции. Понятно, что, когда у человека нет полиса, ему недоступны сверхбазовые медицинские услуги. Если есть угроза жизни и здоровью, то он имеет право на спасение», — добавил юрист.

Чернышук пояснил, что пока предложение Матвиенко выглядит интересно, но нереалистично и требует «допиливания правовым напильником».

Журналист Андрей Медведев в Telegram-канале также предложил запретить бесплатное медицинское обслуживание трудовых мигрантов и обязать их покупать ежегодно полис ДМС.

«Потому что сейчас мигранты лечатся бесплатно. Фактически за счет граждан России. Не бизнеса, который использует труд мигрантов, а именно граждан. Это же известная схема. Если убрать право мигрантов получать пособия и социальные выплаты, то можно еще больше сэкономить. И будет совершенно не обязательно нагружать российских домохозяек», — добавил он.

Ранее Матвиенко заявила, что неработающее трудоспособное население России могут обязать самостоятельно платить взносы за обязательное медицинское страхование. Речь о сумме около 45 тысяч рублей в год.