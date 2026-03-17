Мишустин приехал в Центр гематологии

Премьер-министр Михаил Мишустин вместе с министром здравоохранения Михаилом Мурашко приехал в Национальный медицинский исследовательский центр гематологии, которому 26 февраля исполнилось 100 лет. Об этом сообщил ТАСС .

Центр создали в 1926 году как Институт переливания крови. На тот момент он стал первым в мире институтом подобного профиля. За заслуги перед страной в годы Великой Отечественной войны он получил орден Ленина.

Позднее врачи института работали над лечением пострадавших и при ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, и при землетрясении в Спитаке, и при других чрезвычайных ситуациях.

