В Госдуме предложили расширить налоговый вычет за занятия спортом

Действующий налоговый вычет за занятия спортом можно расширить на новые направления, включая участие в массовых соревнованиях и семейные спортивные программы. Об этом ТАСС заявил зампред комитета Госдумы по физкультуре и спорту Амир Хамитов на форуме «Россия — Исламский мир: KazanForum».

Сейчас россияне могут вернуть 13% от расходов на фитнес и физкультурно-оздоровительные услуги. Максимальная сумма возврата составляет 19,5 тысячи рублей в год. В будущем механизм могут дополнить новыми мерами поддержки.

«Можно обсуждать дополнительные вычеты на детский спорт, семейные спортивные программы, участие в массовых соревнованиях», — заявил он.

Среди вариантов — покупка отечественного спортивного инвентаря и программы реабилитации после травм. Депутат отметил, что развитие таких мер поможет повысить вовлеченность россиян в занятия спортом и укрепить здоровье населения.

