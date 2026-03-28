Правительство утвердило Концепцию развития первой помощи в России до 2036 года

Кабмин утвердил Концепцию развития первой помощи в России до 2036 года. Такое распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщила пресс-служба правительства.

Главная цель — создать условия для массового обучения навыкам оказания первой помощи. Власти хотят, чтобы как можно больше людей умели действовать в экстренных ситуациях и могли сохранить жизнь пострадавшему до приезда врачей.

Концепция рассчитана на ближайшие 12 лет. Какие именно форматы обучения и программы будут внедрены, в документе не уточнили.

Ранее правительство утвердило план поощрения россиян, регулярно занимающихся физкультурой и массовым спортом.