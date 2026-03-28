Россиян захотели материально поощрять за занятия спортом

Правительство планирует поощрять россиян, регулярно занимающихся физкультурой и массовым спортом. ТАСС ознакомился с планом, утвержденном кабмином, в котором содержится пункт о введении материальных и нематериальных поощрений.

Правительство поручило разработку методических рекомендаций для такой системы Минспорту и Минздраву. Ведомства должны будут представить проект к первому кварталу 2027 года. В кабмине предположили, что подобная система поощрений будет стимулировать граждан, активно и систематически занимающихся спортом и ведущих здоровый образ жизни.

Ранее первый замминистра здравоохранения Виктор Фисенко заявлял, что человеку для поддержания здоровью достаточно трех тренировок в неделю. Заниматься следует по 30-40 минут, но и не забывать про физическую активность в течение дня.