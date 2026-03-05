Врач Харламова отметила, что дентофобия часто связана с негативными воспоминаниями о лечении зубов в детстве

Страх перед стоматологическими процедурами, или дентофобия, может возникать из-за различных причин, включая негативный опыт в детстве и чувство неопределенности во время визита к врачу. Врач-стоматолог, основатель компании STOMTECH PRO Ольга Харламова поделилась с «Известиями» советами о том, как преодолеть этот страх.

По словам специалиста, дентофобия часто связана с негативными воспоминаниями о лечении зубов в детстве. Неприятные звуки, боль и недостаточная анестезия формируют убеждение, что все стоматологические процедуры болезненны.

Многие пациенты боятся неизвестности: они не знают, что будет делать врач и как пройдет процедура. Страх усиливается из-за отсутствия контроля над ситуацией и ощущения угрозы от незнакомых инструментов.

Харламова отметила, что разные поколения по-разному воспринимают стоматологическое лечение. Люди старшего и среднего поколения чаще боятся стоматологов, в то время как молодежь относится к лечению зубов спокойнее. Однако тревожные пациенты встречаются в любом возрасте.

Несмотря на то что полное избавление от страха за одно посещение невозможно, начинать рекомендуется с консультации с врачом. Обсуждение всех деталей предстоящего лечения и поэтапное прохождение процедур помогают снизить уровень тревоги.

Врач также может договориться с клиентом о стоп-сигнале, который позволит остановить процедуру. Это возвращает человеку контроль над ситуацией и делает его полноправным участником процесса.

Стоматологические клиники предпринимают шаги для уменьшения стресса клиентов: уютная атмосфера, нейтральные запахи и спокойная музыка помогают создать более комфортную обстановку.