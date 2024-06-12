Поставок «Хумалога» больше не будет. Американский производитель инсулина ушел из России

«Коммерсант»: компания Eli Lilly запретила поставки инсулина «Хумалог» в Россию

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Американская компания Eli Lilly запретила поставки инсулина «Хумалог» в Россию. Об этом сообщил «Коммерсант».

Ими занималась швейцарская фирма Swixx BioPharma. Росздравнадзор уведомили об прекращении импорта препарата в феврале 2024 года.

В ведомстве отметили, что в стране находится более миллиона упаковок лекарства «Инсулин лизпро» отечественного и зарубежного производства.

При этом, как написало издание, родители детей с диабетом готовы покупать инсулин за границей в десятки раз дороже того, который представлен на российском рынке.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что жители столицы, больные диабетом, получат новые бесплатные глюкометры.

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