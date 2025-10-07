Порядок продления инвалидности диабетикам потребовали пересмотреть в России

В России потребовали изменить порядок продления инвалидности диабетикам при достижении 18 лет. Об этом сообщил Telegram-канал Baza .

По информации источника, ежегодно около 1000 человек из-за порядка проведения медико-социальной экспертизы лишаются этого статуса. Например, в Брянской и Тамбовской областях в 2023 году инвалидность не присвоили ни одному молодому человеку с диабетом первого типа.

Кроме того, 75% отказов зафиксировали на Камчатке и Калужской области, 86,7% — в Кировской, а также 90% — в Костромской. При этом главные бюро МСЭ на контрольных проверках подтвердили отказ в диагнозе в 82,2% случаев.

Глава общественной организации «Диамапы» Гузель Щанина отметила, что в экспертизе учитывают лишь физические осложнения: поражение сосудов, глаз и почек. Инвалидность снимают, что общая сумма осложнений не достигает 40%, а экономические, психологические и социальные факторы не учитываются.

