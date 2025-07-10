Порядок назначения БАДов изменится в России с 1 сентября

Российские врачи смогут назначать пациентам только те биологически активные добавки (БАДы), которые включены в перечень Министерства здравоохранения РФ. Об этом 360.ru рассказал председатель комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.

Закон о регулировании применения биологически активных добавок вступит в силу с 1 сентября. Согласно нововведению, врачи смогут назначить только БАДы из перечня Минздрава и при наличии у пациента показаний к их применению.

«С учетом нового закона о БАДах, будет специальный список Минздрава, включающий в себя те биологически активные добавки, которые врачи могут назначать своим пациентам как антибиотики или другие лекарства», — сказал депутат.

Леонов уточнил, что принятый закон не ограничит право покупателей самостоятельно приобретать другие БАДы на свое усмотрение, даже если в назначении врача они указаны не будут.

«Любые БАДы можно будет купить, если они соответствуют всем требованиям законодательства Российской Федерации. Они продаются без рецепта», — напомнил председатель комитета Госдумы по охране здоровья.

Ранее гепатолог Игорь Тихонов предупредил об исходящей от некоторых БАДов опасности для печени.