Гепатолог Тихонов предупредил об опасности БАДов для печени

Основными факторами риска для здоровья печени являются ожирение, употребление алкоголя и вирусные инфекции. Однако гепатолог Игорь Тихонов указал на еще один немаловажный аспект — опасность, исходящую от некоторых БАДов. Об этом сообщил сайт KP.RU.
«БАДы — просто беда. И у нас, и на Западе люди покупают огромное количество „натуральных полезных добавок“. И попадают к врачам с токсическими поражениями печени», — предупредил врач.
По его словам, подобные препараты не проходят обязательные клинические исследования. В их составах нередко встречаются неправильные дозировки и другие нарушения. Некоторые растительные компоненты в добавках могут оказаться ядовитыми для печени, вызывая серьезные проблемы даже при приеме небольшого количества таблеток, заявил медик.
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