Порядок формирования больничных изменят в России с сентября 2025 года

Министерство здравоохранения России намерено изменить порядок формирования больничных, новый порядок может вступить в силу с 1 сентября 2025 года. Проект приказа ведомства опубликовали на портале проектов нормативных правовых актов .

Изменения предусматривают учет количества выданных гражданину листков нетрудоспособности. Благодаря такому учету Минздрав намерен выявлять причины состояния больного и принять необходимые меры по улучшению оказания медицинской помощи.

Если в течение шести месяцев больничный оформляли четыре раза, за исключением случаев медицинской реабилитации, ухода за больным родственником или получения медпомощи при социально значимых заболеваниях, то врач обязуется передать врачебной комиссии всю медицинскую документацию. Предполагается, что изменения вступят в силу с 1 сентября 2025 года.

Ранее член комитета Госдумы по труду Светлана Бессараб напомнила россиянам, что в 2025 году увеличатся выплаты по временной нетрудоспособности, родам и беременности.