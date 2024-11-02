Депутат Бессараб рассказала об увеличении размера выплат за больничный

В России регулярно увеличиваются все пособия, льготы и социальные гарантии. В 2025 году также вырастут выплаты по временной нетрудоспособности, беременности и родам. Об этом рассказала член комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в интервью RT.
Она отметила, что раньше многие сотрудники старались перенести недомогание на ногах, боясь идти на больничный из-за потери в деньгах. С увеличением размера выплат люди перестанут вредить организму, и подвергать трудовой коллектив риску подхватить вирус, считает парламентарий.
Бессараб также добавила, что в 2024 году размер пособий по временной нетрудоспособности увеличился в 1,5 раза. Такая же ситуация ожидается и в следующем году.
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