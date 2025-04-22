Поражают эритроциты. Как защитить собак от клещей и чем опасен укус?

Уже более 15 тысяч россиян обратились за медицинской помощью из-за укусов клещей. Опасность угрожает не только людям, но и домашним животным, в особенности, собакам. Как защитить себя и питомцев от опасных болезней, которые переносят членистоногие, рассказал Telegram-каналу 360.ru доктор ветеринарных наук Игорь Гламаздин.

«На сегодняшний день надо избегать каких-то кустарников, чтобы собака не бегала по ним, высокой травы. Ее, к счастью, пока еще нет», — заявил он.

Для более надежной защиты ветеринар посоветовал использовать акарициды в виде капель или ошейника. Эти препараты разного действия и могут обезопасить собаку на месяц-другой. Если же клещ все-таки укусил животное, необходимо как можно скорее вытащить хоботок из раны и обработать ее дезинфицирующим средством.

«Клещи могут передать опасные болезни — пироплазмоз, бабезиоз. Это простейшие, которые поражают эритроциты. Эритроциты разрушаются у собаки — наступает гемоглобинурия, то есть красная моча. И тяжелое дыхание — вследствие разрушения эритроцитов и недостатка кислорода», — пояснил Гламаздин.

Тревогу стоит начинать бить, если в моче питомца появляется кровь, у собаки повышается температура, она отказывается от еды и игр. В таком случае нужно немедленно обращаться за ветеринарной помощью.

Накануне президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал, собаки каких пород больше подвержены укусам клещей.