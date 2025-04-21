Кинолог Голубев: короткошерстные и бесшерстные собаки чаще подвержены укусам клещей

Клещи представляют серьезную угрозу здоровью собак, особенно короткошерстных и бесшерстных пород, поскольку паразиты легко находят места для присасывания. Питомцы с густой шерстью менее подвержены риску заражения, однако хозяевам труднее проводить осмотр после прогулки. Об этом сайту kp.ru рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

Как отметил эксперт, некоторые породы собак обладают чувствительностью к отдельным лекарствам из-за мутаций гена MDR1, поэтому выбор профилактических мер должен осуществляться совместно с ветеринарным врачом.

Наиболее эффективные способы защиты включают капли на холку, ошейники, таблетки и спреи. Каждый метод имеет преимущества и недостатки, оптимальным вариантом является комбинация нескольких методов. Вакцинация также возможна, но эффективность зависит от правильного соблюдения рекомендаций производителей.

Голубев напомнил, что полностью исключить риск укуса невозможно, поэтому регулярная проверка животного после прогулок обязательна.