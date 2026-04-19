Взлом биологического щита: как мутация вируса оспы обезьян повлияет на эпидобстановку в мире? Вирусолог Альтштейн: вирус оспы обезьян ведет себя необычно в последние годы

Оспа обезьян перестала быть «случайным гостем» из дикой природы — ученые впервые обнаружили мутации в генах вируса, которые отвечают за преодоление иммунной системы человека. Как изменения в геноме повлияют на эпидемиологическую обстановку в России и в мире, выяснил 360.ru.

Мутации вируса оспы обезьян Индийские ученые обнаружили изменения в участках генома вируса оспы обезьян, которые патоген использует для обхода иммунной защиты и проникновения в организм человека. В рамках исследования эксперты проанализировали генетические изменения в 40 образцах, собранных в странах Европы, Африки и Азии, и выявили мутации в трех ключевых генах. «Филогенетический анализ мутаций был проведен на генах, которые кодируют белки, обеспечивающие уклонение от иммунного ответа: OPG002, OPG176 и OPG210», — написали исследователи в статье Virus Genes. Компьютерная система анализа идентифицировала в них важные функциональные домены, связанные с модуляцией иммунитета.

Это дает сведения об изменениях вируса оспы обезьян и подчеркивает необходимость мониторинга его мутаций и появления новых вариантов. Однако для подтверждения выводов нужны более крупные наборы геномных данных.

Способность патогена обойти иммунную систему чаще всего делает его менее «злым». «Потенциально заразность увеличивается, а тяжесть снижается, потому что обход иммунной системы требует более „дружелюбных настроек“. Распространение вируса потенциально может быть легче. Но это покажет только практика», — рассказал «Известиям» иммунолог-аллерголог Минздрава Московской области Андрей Продеус.

Заразность вируса оспы обезьян и тяжесть заболевания Мутация — это свойство генома любого организма, рассказал 360.ru вирусолог, профессор и главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.

Они постоянно везде бывают и возможны у вируса оспы обезьян, у любого другого вируса, и не только вируса, и у человека, и у кого хотите. <…> Действительно, вирус оспы обезьян последние годы ведет себя необычно. Анатолий Альтштейн

Давно известно, что вирусом оспы обезьян могут заразиться люди. Заболевание протекало очень тяжело, как натуральная оспа. При передаче от человека к человеку патогенные свойства вируса уменьшались, и он переставал быть заразным. Но в 2022 году зафиксировали случаи оспы обезьян, которые завезли в Европу из Африки. «Первые больные, приехавшие из Африки, попали на гомосексуальные* вечеринки. Дальше пошло широкое распространение оспы обезьян. Порядка полтораста или двухсот тысяч случаев зафиксировали за эти последние четыре года. Сейчас меньше. В 2023-24-м годах было довольно большое количество заболевших», — рассказал вирусолог.

Он добавил, что заболевание протекает легко, летальность на уровне 0,1%. «С точки зрения биологии, для того, чтобы этот вирус заразил человека, нужен тесный контакт. Сексуальный контакт — это очень тесный и достаточно длительный контакт, и заболевание перегодит. Вирус может проникать не только через половые пути. Он, конечно, заразит и респираторным путем, и другие пути здесь тоже возможны», — подчеркнул Альтштейн. По словам академика РАН, эпидемиолога Вадима Покровского, вирус не способен вызывать у человека тяжелое течение болезни. «Важно, что вирус оспы обезьян не передается воздушно-капельным путем, как натуральные оспы. Поэтому таких больших вспышек, которые могли бы нанести серьезный урон, не ожидается», — рассказал он в беседе с 360.ru.

По его словам, пока очень трудно сказать, насколько велика вероятность повышения заразности вируса.

Но, судя по всему, она невелика, так как больше 50 лет этот вирус известен, и существенно его свойства принципиально не поменялись за это время. Тем не менее, при близком контакте он может передаваться. Даже были случаи с завозом из-за рубежа этого вируса, даже несколько человек заразились от тех, кто приехал из-за рубежа. Во всех случаях шел разговор даже об очень близком телесном контакте. Поэтому на данный момент никаких признаков, что это представляет опасность какой-то масштабной эпидемии, нет. Вадим Покровский

Главная проблема заключается не в самом вирусе. Тяжелая форма заболевания может развиться у людей со СПИДом, ВИЧ, сильно разрушенным иммунитетом. Но пока не идет речи о том, что мутация сделает вирус более смертельным и быстро распространяющимся воздушно-капельным путем.

Как защититься от вируса оспы обезьян Альтштейн назвал вакцинацию самым эффективным способом защиты от вируса оспы обезьян. «Есть обычные вакцины, которые применяли против натуральный оспы. Они прекрасно работают и против этого вируса, потому что вирусы группы оспы — это сплоченная группа, в которой очень похожи поверхностные антигены. Поэтому иммунитет против одного поксвируса может вызвать иммунитет против других поксвирусов», — объяснил специалист. Если принимать меры и ввести вакцинацию, распространение инфекции можно остановить. Вирусолог добавил, что, тем не менее, нельзя исключить появления более патогенных мутаций.

Хотя, как правило, когда вирус начинает активно размножаться и активно распространяться среди людей, чаще всего патогенность наоборот снижается. Анатолий Альтштейн

Вадим Покровский отметил, что при мутации свойства вируса могут измениться как в сторону ухудшения, так и в сторону ослабления. Но оснований для паники нет благодаря вакцинам. «Главная мера профилактики — это все-таки осторожность при контактах с людьми, у которых какие-то признаки заболевания есть. Не забывать никогда, что если у человека лихорадка, нужно мыть руки после контакта с ним. Можно также рекомендовать больному общаться с окружающими в маске», — заключил специалист.