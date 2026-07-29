Попова призвала россиян перед поездкой за рубеж оценить эпидемиологические риски

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рекомендовала российским туристам перед выездом за рубеж оценивать эпидемиологические риски и следить за актуальной информацией ведомства. Об этом она сказала в беседе с РИА «Новости» .

«Риски мы публикуем, мы их все время демонстрируем, поэтому нужно взвешивать и оценивать текущую эпидситуацию. Конечно, не стоит ехать за отдыхом и здоровьем в страну, где есть особо опасные болезни», — заявила она.

Попова отметила, что для отдыха подходят государства, в которых безопасно.

Ранее профессор кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии Института клинической медицины Пироговского Университета Минздрава Мурад Шахмарданов оценил вероятность эпидемии вируса Усуту в России. По его словам, риск такого развития событий мал, однако болезнь в страну могут занести перелетные птицы.