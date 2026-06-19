Инфекционист оценил опасность вируса Усуту для россиян

Вероятность того, что вирус Усуту может стать причиной эпидемии в России, мала, но риск его заноса с перелетными птицами все же имеется. Об этом ТАСС рассказал доктор медицинских наук, профессор кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии Института клинической медицины Пироговского Университета Минздрава России Мурад Шахмарданов.

«На сегодняшний день вирус Усуту не рассматривается как серьезная угроза для Российской Федерации. Теоретически риск заноса существует», — сказал он.

Врач отметил, что перелетные птицы способны переносить вирус на большие расстояния. Кроме того, в России встречаются некоторые виды комаров, способные участвовать в его передаче. Но этого недостаточно для возникновения вспышек среди людей, так как для формирования устойчивого природного очага должно совпасть множество факторов.

Ранее руководитель Роспотребнадзора Анна Попова предупреждала, что за границей россияне могут столкнуться с вирусом Эбола, малярией и вирусной лихорадкой чикунгунья.