Попова предупредила о новых штаммах гриппа в России

Штаммы гонконгского и свиного гриппа, к которым у россиян нет иммунитета, скорее всего скоро придут в Россию, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на ВЭФ. Об этом сообщил ТАСС .

По словам главы ведомства, в последние месяцы в южном полушарии распространились две разновидности гриппа. В Латинской Америке это штамм H3N2, который называют гонконгским.

«В азиатской части мира, в южном полушарии наблюдался подъем гриппа с пандемическим потенциалом 2009 года, гриппа A (H1N1)», — отметила Попова.

H1N1 также именуют свиным гриппом. Глава Роспотребнадзора подчеркнула, что оба варианта вируса сменили штамм, и на них, скорее всего, у россиян нет должного иммунитета.

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