Роспотребнадзор: «респираторный этикет» поможет защитить ребенка от болезней в начале учебного года

С началом учебного года дети часто сталкиваются с простудами и другими инфекциями. Ведущий эксперт сети медицинских клиник и офисов CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев рассказал KP.RU о причинах частых заболеваний у детей и дал советы по профилактике.

Осенью дети подвергаются риску заболеваний из-за перестройки организма, изменения температурного фона, смены режима дня, увеличения умственной и эмоциональной нагрузки, а также коллективного обмена вирусами.

Для защиты от инфекций Лебедев рекомендует следовать пяти основным правилам. Среди них — мыть руки. Это простое действие может снизить риск заражения кишечными инфекциями более чем на 40%, а респираторными — почти на 25%.

Важно соблюдать «респираторный этикет». При кашле и чихании прикрывать рот и нос одноразовым платком или сгибом локтя. Нельзя пить из чужих бутылок и есть с чужой ложки. Личные вещи, такие как шарфы, перчатки, носовые платки, бутылки с водой и столовые принадлежности, должны быть индивидуальными.

Необходимо регулярно проветривать и увлажнять в квартире, особенно в комнате ребенка, нужно тщательно проветривать и делать влажную уборку. Прививка от гриппа уменьшает тяжесть течения болезни и уберегает от осложнений.

Кроме того, эксперт рекомендует наладить режим дня, не забывать про прогулки на свежем воздухе, разнообразить питание ребенка овощами и фруктами. Если у ребенка появились симптомы инфекционного заболевания, его нельзя отправлять в детский сад или школу. Следует обратиться за медицинской помощью и строго соблюдать назначения педиатра.